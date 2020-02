Elisoccorso tra Rovello Porro e Saronno per un brutto incidente tra due auto (Di lunedì 10 febbraio 2020) Intervento dell’Elisoccorso, insieme a due ambulanze e l’auto infermieristica, questo pomeriggio a Rovello Porro per un grave incidente stradale. E’successo poco prima delle 17,30 in via Dante, sulla provinciale che collega con Saronno. Si sono scontrate due autovetture e si registra il ferimento grave di almeno due persone, un uomo di 45 anni ed una donna di 36 anni, uno in codice rosso, l’altro in codice verde. Sul posto, oltre ai mezzi di emergenza sanitaria, si sono portati anche i carabinieri della Compagnia di Cantù e i Vigili del fuoco del comando provinciale di Como. su Il Notiziario. ilnotiziario

