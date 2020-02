Douglas Costa, il messaggio dopo l’infortunio: “So che contate su di me, tornerò” (Di lunedì 10 febbraio 2020) È arrivato il verdetto ufficiale della Juventus sulle condizioni di Douglas Costa. 15-20 giorni di stop per il brasiliano che nello sfortunato match perso in casa del Verona ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. L'esterno offensivo poche ore dopo la pubblicazione del report sugli esami strumentali, ha condiviso un messaggio sui suoi profili social diretto ai suoi tanti tifosi. fanpage

