Comitato Bioetica “no accanimento su bimbi terminali” Stop cibo “nel loro interesse”

Comitato Bioetica su bambini terminali : "No ad accanimento clinico" : Rosa Scognamiglio Questo'oggi la mozione approvata dal Comitato Nazionale Bioetica sull'accanimento terapeutico nei confronti di bambini terminali: "Sofferenza inutile" Nessun "accanimento clinico" nei confronti di bambini affetti da patologie con esigue aspettative di vita. È, in sintesi, quanto emerge dalla mozione approvata nella giornata di venerdì 7 febbraio dal Comitato Nazionale per la Bioetica (Cbn). Un tema molto dibattuto, ...

