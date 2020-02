Cobolli Gigli: “Pjanic in Verona-Juventus mi sembrava una mozzarella” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Non ha usato troppi giri di parole l'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli per commentare la prestazione della Juventus contro il Verona. Il dirigente ai microfoni di Radio Sportiva ha puntato il dito soprattutto contro la mancata determinazione dei bianconeri, e in primis di Miralem Pjanic. Il bosniaco, protagonista in negativo in occasione del gol del pareggio degli scaligeri è stato definito una "mozzarella". fanpage

