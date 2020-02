Cava, giovedì all’asilo comunale si incontrano genitori e bambini (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCava de Tirreni (Sa) – Il Piano di Zona S2 Cava Costiera amalfitana informa che giovedì 13 febbraio, dalle ore 17.00 alle ore 19, presso l’asilo nido di via Carillo a Cava de’Tirreni, si terrà l’incontro tematico con i genitori previsto dal progetto “Crescere insieme in Campania”. Si tratta di un progetto educativo che rappresenta una risposta ai bisogni educativi specifici e circostanziati di bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, con particolare riguardo a situazioni di fragilità, delle loro famiglie e degli educatori che quotidianamente si occupano di loro. Si prevede l’attivazione di percorsi di integrazione tra servizi pubblici e del privato sociale per la prima infanzia in un’ottica di flessibilità e potenziamento dei servizi esistenti in termini sia quantitativi che qualitativi. Il progetto integra e potenzia i ... anteprima24

