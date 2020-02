ATP New York 2020: Andreas Seppi rimonta, cancella un match point, batte Damir Dzumhur e va al secondo turno (Di martedì 11 febbraio 2020) Vittoria per Andreas Seppi nell’esordio all’ATP 250 di New York. L’altoatesino, 35 anni, batte per la terza volta in carriera su quattro incontri il bosniaco Damir Dzumhur con il punteggio di 6-3 1-6 7-6 (6) annullando anche un match point nel tie-break del terzo set. Per l’azzurro il prossimo ostacolo uscirà dal derby americano tra Steve Johnson e Tennys Sandgren. Si comincia subito con uno scambio di break tra i due giocatori nel terzo e quarto gioco, con Seppi che reagisce bene rispetto alle difficoltà iniziali, cominciando a far ingranare il servizio. Il game decisivo è l’ottavo, in cui l’azzurro, alla terza chance, toglie ancora la battuta al bosniaco e arriva a conquistare il set per 6-3 in 41 minuti. Per l’altoatesino il momento positivo dura ancora qualche minuto, il tempo di avere, senza riuscire a sfruttarle, due palle break nel primo ... oasport

