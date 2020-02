Animal Crossing: New Horizons e lo spettro microtransazioni confermato dalla classificazione ESRB (Di lunedì 10 febbraio 2020) Secondo la classificazione dell'ESRB (Entertainment Software Rating Board), Animal Crossing: New Horizons conterrà acquisti in-game.Come notato da VGC, la valutazione ESRB del gioco - che potete leggere sulla pagina di New Horizon sul sito Web ufficiale di Nintendo - è inclusa nella pagina dello store, ma non è ancora stata pubblicata per intero sul sito dell'ESRBLa spesa dei giocatori nei giochi per dispositivi mobile è un'attività molto redditizia per Nintendo, poiché la società ha registrato oltre $ 1 miliardo di entrate dalla spesa dei giocatori.Leggi altro... eurogamer

Il pre-load di Animal Crossing : New Horizons è ora disponibile : Al momento è già disponibile il pre-order di Animal Crossing : New Horizons e nella giornata di oggi Nintendo ha comunicato ai fan che è anche possibile usufruire del pre-load (ovviamente è disponibile solo per chi effettuato il pre-order)."Se il tran tran della vita moderna ti ha fatto scendere il morale sotto i tacchi, Tom Nook ha un'iniziativa imprenditoriale che fa proprio al caso tuo: il suo nuovissimo, iperesclusivo Pacchetto isola deserta ...

Animal Crossing : New Horizons non supporterà il trasferimento dei salvataggi tra Nintendo Switch - svelate le dimensioni : Animal Crossing New Horizons non consentirà agli utenti di trasferire i dati di salvataggi o tra diverse console Nintendo Switch .Le scansioni della brochure di download del gioco sono emerse online, rivelando che il gioco non supporta il trasferimento di dati tra Switch . Il mancato supporto dei dati utente e di salvataggi o è probabilmente correlato al titolo che consente di creare solo un'isola per console Switch e l'unico modo per trasferire i ...

Nintendo Switch a tema Animal Crossing New Horizons : in Giappone è possibile acquistare la scatola vuota : La console Nintendo Switch a tema Animal Crossing : New Horizons ha rubato il cuore di moltissimi fan che si sono chiesti se vale la pena comprarne una nuova. Tuttavia il prezzo, circa 380 euro, non è particolarmente abbordabile, ma in Giappone , Nintendo ha avuto una "brillante" idea.Sul sito Giappone se di Nintendo compare una voce che rimanda all'acquisto della scatola vuota di Nintendo Switch . Sì, esatto, la confezione, non la console, ma solo ...

Nintendo Switch Edizione limitata di Animal Crossing : New Horizons è ufficiale tra immagini e data di uscita : Per festeggiare l' uscita di Animal Crossing : New Horizons , il 20 marzo sarà reso disponibile in tutti i negozi un bundle di Nintendo Switch che includerà un' Edizione speciale della console Nintendo Switch insieme a un codice download del gioco. Con questo bundle i giocatori possono portare con sé in grande stile la propria vita sull'isola. Ecco il comunicato ufficiale di Nintendo .La console Nintendo Switch Edizione speciale Animal Crossing : New ...

Nintendo annuncia la Switch a tema Animal Crossing New Horizons : Ti aspetta una nuova vita su un’isola deserta. Per festeggiare l’uscita di Animal Crossing : New Horizons , il 20 marzo sarà reso disponibile in tutti i negozi un bundle di Nintendo Switch che includerà un’edizione speciale della console Nintendo Switch insieme a un codice download del gioco. Con questo bundle i giocatori possono portare con sé in grande stile la propria vita sull’isola. La console ...

Animal Crossing : New Horizons - svelati alcuni nuovi abitanti del villaggio grazie agli adesivi per Nintendo Switch : Gli abitanti del villaggio di Animal Crossing : New Horizons sono stati svelati dopo che un rivenditore ha pubblicato degli adesivi per ricoprire Nintendo Switch dedicati al gioco.Come notato da Animal Crossing World su Twitter, gli adesivi raffigurano alcuni abitanti del villaggio ancora non svelati che che saranno presenti nel gioco, così come noti abitanti del villaggio come lo scoiattolo blu Filbert, Lily la rana, Timmy e Tommy, Isabelle e ...

Animal Crossing : New Horizons - nuove immagini direttamente dal sito ufficiale di Nintendo : Siamo arrivati nel 2020 e Nintendo comincia a mostrare qualcosa di più riguardo Animal Crossing : New Horizons , anche perché mancano pochi mesi alla sua uscita su Nintendo Switch.Il sito web ufficiale si è arricchito di nuove immagini che mostrano alcune delle attività presenti nelle diverse stagioni. Come al solito è presente la pesca, la possibilità di piantare fiori, catturare insetti e molto altro. Durante il passare delle stagioni saremo in ...

Animal Crossing : New Horizons si mostra in un nuovo imperdibile spot : Nintendo ha dato il via al 2020 con un nuovo teaser di Animal Crossing : New Horizons .Questa piccola pubblicità giapponese pronta per la TV mostra solo un breve spezzone di Animal Crossing : New Horizons , ma è un altro delizioso esempio della prossima grande esclusiva di Switch. In soli 30 secondi vediamo Tom Nook presentare il suo nuovo pacchetto vacanze alla community mostra ndo sia i momenti di lavoro sull'isola che quelli di ...

Animal Crossing : New Horizons si mostra in un nuovo spot commerciale giapponese : Nintendo ha dato il via al 2020 con un nuovo teaser di Animal Crossing : New Horizons .Questa piccola pubblicità giapponese pronta per la TV mostra solo un breve spezzone di Animal Crossing : New Horizons , ma è un altro delizioso esempio della prossima grande esclusiva di Switch. In soli 30 secondi vediamo Tom Nook presentare il suo nuovo pacchetto vacanze alla community mostra ndo sia i momenti di lavoro sull'isola che quelli di ...

Animal Crossing : New Horizons - le nuove immagini ci mostrano le opzioni di personalizzazione : Animal Crossing : New Horizons è a pochi mesi di distanza dalla sua uscita e Nintendo ha recentemente pubblicato alcune immagini che rivelano molteplici opzioni di personalizzazione del gioco, così come altri oggetti e personaggi. Nei precedenti titoli di Animal Crossing , i giocatori potevano personalizzare i loro personaggi con vari abiti e accessori in modo molto limitato, così come il colore della pelle.Da quello che presentano le nuove ...

Animal Crossing : Pocket Camp sta per ricevere un abbonamento a pagamento questo mese : Il Pocket Camp Club di Animal Crossing: Pocket Camp verrà lanciato il 21 novembre e presenterà due piani di abbonamento. Il primo darà ai giocatori la possibilità di nominare un Animale "custode del Campo", che aiuterà la gestione del Campeggio.Il secondo piano consentirà ai giocatori di ricevere biscotti della fortuna e conservare oggetti e articoli di abbigliamento in magazzini speciali.Non sono stati resi noti dettagli sui prezzi per il ...

