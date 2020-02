Uomini e Donne news, Irene Capuano: “Io e Luigi discutevamo sempre” (Di domenica 9 febbraio 2020) Irene Capuano su Luigi Mastroianni: “discutevamo sempre. Era finito il buonumore” Certi amori fanno dei giri immensi… e poi non vanno da nessuna parte. E’ il caso di Luigi Mastroianni e Irene Capuano che, dopo aver ufficializzato la loro storia d’amore nata alla corte di Maria De Filippi, non hanno intenzione di vivere uno scontato ritorno di fiamma. “Io e Luigi discutevamo sempre” ha confessato l’ex corteggitrice del Trono Classico a Uomini e Donne Magazine, “c’era un’incompatibilità caratteriale impossibile da colmare. Non c’era più il buonumore nell’ultimo periodo. Il sentimento c’era, ma non ne potevamo più. Tolto questo non ho rimpianti: ho dato anima e cuore in questa storia”. Uomini e Donne: Irene Capuano ritrova l’amore dopo Luigi Mastroianni “C’è una persona nella ... lanostratv

