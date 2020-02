Sci di fondo oggi in tv, 15 e 10 km mass start Falun 2020: orario d’inizio, programma e streaming (Di domenica 9 febbraio 2020) Dopo le sprint in tecnica classica di ieri, proseguono oggi, domenica 9 febbraio, le gare del calendario della Coppa del Mondo di sci di fondo, che prevede a Falun, in Svezia, la disputa di due mass start, la 10 km femminile alle ore 14.30 e la 15 km maschile alle ore 10.00, entrambe in tecnica libera. La tappa di Falun della Coppa del Mondo di sci di fondo sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile in chiaro su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine, come di consueto, OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale delle gare scandinave. CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI DI fondo Falun 2020 Domenica 9 febbraio Ore 10.00 15 km tl mass start maschile Ore 14.30 10 km tl mass start femminile Diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1 Diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport ... oasport

