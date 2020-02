Sanremo 2020, Premio Lucio Dalla: vince Diodato con “Fai rumore” (Di domenica 9 febbraio 2020) La sala stampa dell’Ariston ha scelto Diodato come vincitore del Premio Lucio Dalla nell’edizione 2020 del Festival di Sanremo. La canzone con cui era in gara si intitola Fai rumore e ha vinto anche il Premio della Critica intitolato a Mia Martini. Il medesimo riconoscimento ma nella categorie Nuove Proposte era stato vinto da Tecla Insolia con il brano 8 marzo. notizie

