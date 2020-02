Sanremo 2020: la classifica finale con tutte le 23 posizioni (Di domenica 9 febbraio 2020) Dopo 4 serate in cui hanno votato i giornalisti della sala stampa, l’orchestra e la giuria demoscopica, ieri sera anche il pubblico da casa ha avuto la possibilità di esprimere la sua opinione. Diodato ha vinto il 70esimo Festival di Sanremo grazie ai voti combinati delle varie giurie, Francesco Gabbani è arrivato secondo e i Pinguini Tattici Nucleari si sono piazzati sul terzo gradino del podio. Vittoria annunciata per Diodato, che si è presentato con un classico pezzo sanremese. Podio a parte, non accetto le posizioni così basse di Levante ed Elodie. Che dire… ++ #Berlusconi: Io disgustato, italiani hanno votato molto male ++ — Tg La7 (@TgLa7) April 20, 2018 Sanremo 2020: la classifica finale. 1. Diodato – Fai rumore 2. Francesco Gabbani – Viceversa 3. Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr 4. Le Vibrazioni – Dov’è 5. Piero Pelù – ... bitchyf

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -