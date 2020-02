Sanremo 2020, Bugo e Morgan gate: non tutti i mali vengono per nuocere (Di domenica 9 febbraio 2020) Morgan e Bugo Il Festival di Sanremo 2020 è stato quello delle polemiche fin dalla conferenza stampa di presentazione ma, una volta iniziato, di polemiche vere ce ne sono state solo due. La prima, quella tra Fiorello e Tiziano Ferro, dava fastidio, rischiava di spezzare il bel clima creato da Amadeus, per questo il pubblico di Rai 1 ne ha saputo ben poco: i botta e risposta al veleno hanno viaggiato solo sul web, appena citati nei programmi del daytime. La seconda, quella che ha portato alla squalifica di Bugo e Morgan, è stata invece cavalcata moltissimo, sia all’Ariston che nei salotti Rai, perchè, sebbene non voluta da Ama & co., in fin dei conti ha fatto gioco a tutti. Sanremo 2020: gli effetti positivi della squalifica di Bugo e Morgan Una vicenda grottesca e anche un po’ penosa, fatta di insulti e comportamenti scorretti, che nella vita di tutti i giorni nessuno ... davidemaggio

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - stanzaselvaggia : Non sono un’amica di Fiorello, mi ha chiamata per contestare un mio articolo e Fiorello si è guardato bene dal chie… -