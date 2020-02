Prevenire le truffe sugli anziani: le migliori tecniche d’aiuto (Di domenica 9 febbraio 2020) Sono sempre di più i malviventi che effettuano truffe sugli anziani per mettere le mani sui loto risparmi o sui loro oggetti di valore. Con un paio di dritte però tutto ciò si può evitare Signore anziano (Fonte Pixabay) Le truffe sono ormai una realtà fin troppo consolidata nella società moderna. Si tratta di qualcosa di riprovevole e che non si può giustificare con la lunga fase di crisi economica che sembra non passare mai. Effettuarle è indice di disonestà, ma purtroppo bisogna farci i conti e prestare sempre la massima attenzione. Purtroppo però i criminali prendono spesso di mira le persone anziane, facendo leva sulla loro sensibilità e sulle loro capacità psicofisiche spesso ridotte per via dell’età avanzata. Le metodologie per raggirare le persone un po’ più attempate sono molteplici e purtroppo tutte molto efficaci di primo impatto. ... chenews

vogheraseitu : VOGHERA - Prevenire truffe e raggiri: la nuova campagna social di Asm -