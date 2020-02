Parmitano ha raccontato come è andata la sua missione nello spazio (Di domenica 9 febbraio 2020) È stato "quasi un miracolo" riuscire a unire "sotto un grande sogno e sotto una grande bandiera, quella della tecnologia e della scienza, persone che hanno retaggi culturali completamente diversi": rientrato sulla Terra, dopo 201 giorni nello spazio, l'astronauta Luca Parmitano ha fatto un bilancio dei sei mesi trascorsi sulla Stazione spaziale internazionale. Parmitano ha sottolineato il lavoro di squadra fatto con l'equipaggio, tutte le persone coinvolte nel progetto, professionisti di diversi Paesi e culture, che hanno lavorato come "fratelli", ignorando la crescente "polarizzazione" nel mondo. "È una cosa miracolosa in un periodo così speciale", ha aggiunto, sottolineando che è stato "fatto qualcosa come gruppo che sembrava impossibile cinque anni fa. Parafrasando la missione Beyond, posso dire che abbiamo necessità degli ostacoli da superare per spingerci oltre". "Ma il ... agi

