Nuova esagerata impennata termica: CALDO ANOMALO ad inizio settimana (Di domenica 9 febbraio 2020) Altro che inverno! Il freddo di questi giorni, più avvertito nei valori minimi con ritorno di diffuse gelate su aree interne e di pianura, sta ormai sfumando per effetto dell'avanzata dell'anticiclone, che riporta in auge un flusso di correnti molto più miti ed umide di matrice atlantica e subtropicale. Questo febbraio non è quindi in grado di imprimere alcuna svolta rispetto ad una stagione invernale assai avara di freddo e neve. Da lunedì, con il rinforzo delle correnti occidentali, ritroveremo temperature di nuovo ben superiori alla norma, di stampo primaverile. Non si avranno inoltre più gelate, con il picco della Nuova ondata di CALDO ANOMALO fuori stagione atteso per martedì. In questo frangente le temperature schizzeranno su valori prossimi, se non superiori ai 20 gradi, in molte zone del Centro-Sud. Sulla base delle ultime proiezioni, le zone più calde saranno ... meteogiornale

