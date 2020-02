M5S, Di Stefano annuncia l’imminente rientro di Di Battista dall’Iran. “E’ disposto a dare una mano al Movimento” (Di domenica 9 febbraio 2020) Ferve il dibattito all’interno del M5S. Una forza di governo decisa però, come dimostrato con la battaglia contro il ripristino dei super vitalizi al Senato, a tornare anche ad essere di lotta. Come prima e come sempre. Con prese di posizione capaci di riaccendere gli animi dei sostenitori dei 5S. E sembra che proprio con tale obiettivo stia preparando il rientro Alessandro Di Battista (nella foto). Più volte annunciato, il ritorno del Dibba dovrebbe avvenire entro appena due settimane. Ad annunciarlo ieri è stato il sottosegretario agli esteri, Manlio Di Stefano. “Lo sento spesso dall’Iran via WhatsApp, sta bene, tornerà tra due settimane. Se vuole tornare in politica? Lui dice che se il suo messaggio è ancora ritenuto utile è sempre disposto a dare una mano al Movimento”. L'articolo M5S, Di Stefano annuncia l’imminente rientro di Di Battista dall’Iran. “E’ ... lanotiziagiornale

