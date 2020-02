Lukaku: «Inter, che mentalità. Sono qui per vincere» (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’attaccante dell’Inter Lukaku ha parlato al termine della partita contro il Milan: «Sono qui per vincere» Romelu Lukaku ha analizzato la vittoria nel derby contro il Milan: «Abbiamo lasciato troppi spazi nel primo tempo, ma nel secondo abbiamo giocato con un’altra intensità e segnato quattro gol. Complimenti al Milan». «Tutto lo stadio ha visto la mentalità di questa Inter che non molla mai. Sono qui per vincere e Sono contento, ora testa al Napoli», ha concluso l’attaccante dell’Inter ai microfoni di Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

