Lucarelli: «L'arbitro ha deciso la gara, mancano due rigori al Parma» – VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Lucarelli reclama dopo gli episodi arbitrali che hanno penalizzato il Parma nella sfida contro la Lazio: le parole del dirigente – VIDEO (Dal nostro inviato allo stadio Tardini, Antonio Parrotto) – Alessandro Lucarelli e il Parma chiedono spiegazioni all'arbitro Di Bello e agli addetti Var dopo i rigori non concessi contro la Lazio. «L'arbitro ha deciso la gara, mancano due rigori al Parma», ha precisato non senza un po' di stizza il club manager degli emiliani in zona mista dopo il KO casalingo. Visualizza questo post su Instagram Zona mista post #ParmaLazio ⚽ Un post condiviso da Calcio News 24 (@calcionews24) in data: 9 Feb 2020 alle ore 11:59 PST

CarmeloCeli : Lucarelli non capisce perché l'arbitro non ha andato a vedere il var te lo dico io perché non era la Juve -