Lombardia: da Regione 18 mln per prevenire incendi e danni a foreste (Di domenica 9 febbraio 2020) Milano, 9 feb. (Adnkronos) - Regione Lombardia, nell'ambito del Piano di sviluppo rurale, ha pubblicato un bando da 18 milioni di euro per realizzare interventi per la prevenzione di danni alle foreste causati da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. L'obiettivo è di favorire la miglior liberoquotidiano

BrioschiMau : RT @EmilianoVerga: La nuova API #E015 'Evway Charging Stations' consente di geolocalizzare e conoscere lo stato real-time delle stazioni di… - bologninistefan : #inaugurazione della BIT Borsa Internazionale del #turismo un momento importante per promuovere il turismo nella no… - bitmilano : RT @lorenteggio: #Bit2020, inaugurato stand Regione #Lombardia. #Magoni: 2019 anno di successi -