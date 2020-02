LIVE Volley, risultati Superlega 2020 in DIRETTA: bene Civitanova, Modena avanti con Milano, Perugia fatica con Piacenza! (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LATINA-SORA 6-2: invasione a rete di Sottile. PERUGIA-PIACENZA 3-4: errore in attacco per Kooy. PADOVA-TRENTINO 6-10: attacco vincente da seconda linea per Kovacevic. Modena-MILANO 2-4: pallonetto millimetrico di Clevenot. Civitanova-RAVENNA 2-2: pipe di Kovar, che abbatte in difesa Batak. PERUGIA-PIACENZA 25-18: la Sir impatta sull’1-1. Modena-MILANO 25-14: secondo parziale convincente per i “Canarini”, che adesso sembrerebbero avere l’inerzia dalla propria parte. Civitanova-RAVENNA 25-23: i ragazzi di De Giorgi soffrono nel finale ma riescono a raddoppiare il vantaggio. LATINA-SORA 25-23: i padroni di casa volano sul 2-0. PERUGIA-PIACENZA 20-16: ace di Filippo Lanza. PADOVA-TRENTINO 20-25: mani-out di Kovacevic e l’Itas impatta sull’1-1. Modena-MILANO 18-8: Anderson porta i suoi in vantaggio di ... oasport

