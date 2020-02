LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: Quartararo comanda anche nel day-3, Valentino Rossi 5° e bene con la Yamaha, attardati Dovizioso e Marquez (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.21: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 20 F. Quartararo 1:58.349 2 35 C. CRUTCHLOW +0.082 3 42 A. RINS +0.101 4 63 F. BAGNAIA +0.153 5 46 V. ROSSI +0.192 6 9 D. PETRUCCI +0.257 7 44 P. ESPARGARO +0.261 8 43 J. MILLER +0.267 9 41 A. ESPARGARO +0.345 10 36 J. MIR +0.387 6.19: 1’59″810 per Quartararo che gira regolarmente sotto i 2’00”, segno che la Yamaha è decisamente performante anche sulla durata. Il francesino ha coperto allo stato attuale delle cose 23 giri. 6.16: Si rivede anche Danilo Petrucci che, con la Ducati, gira sul passo dell’1’59″8/9. 6.15: Continua con la sua progressione Quartararo: 1’59″6 il proprio incedere sul tracciato di ... oasport

