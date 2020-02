LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: Quartararo ancora davanti a tutti a due ore dal termine (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SESSIONE DEL MATTINO 8.51 Vinales ora è il pilota più interessante in pista, ha appena stampato un 2’00.0 e sta effettivamente provando a spingere davvero. 8.49 Morbidelli e Miller decidono che, a poco più di due ore, è tempo di tornare in posta. Crutchlow ha cominciato a spingere e girare sul 2’00 alto ora, anche se il proprio miglior tempo resta distante altri due secondi. 8.46 Anche Maverick ha optato per un rapito ritorno nella corsia dei box. Crutchlow è in azione ora, ma anche per lui i tempi sono a oltre 20″ dai tempi di riferimento, segno che si sta Testando un componente specifico della Honda in alcune sezioni del tracciato. 8.44 Continua a girare ben oltre i 2′ Quartararo, ininfluente per la sessione in corso. Intanto proponiamo qualche scatto della giornata Las Mejores Imágenes del 3 Día ... oasport

SkySportMotoGP : ?? Paddock live show ?? Alle 19.30 ?? In onda sul canale 208 ?? Per analizzare i primi 2 giorni di test a #Sepang… - SkySportMotoGP : ?? Cronaca e risultati LIVE da #Sepang #SkyMotori #MotoGP #SepangTest - zazoomnews : LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: 9 febbraio, Valentino Rossi punta a migliorare, Dovizioso deve recuperare -