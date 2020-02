L’Inter rimonta due gol e batte il Milan 4 a 2. I nerazzurri agganciano la Juve in vetta (Di domenica 9 febbraio 2020) Sarebbe bello poter sapere cosa ha detto e cosa ha fatto Antonio Conte nei 15 minuti d’intervallo di un derby che per L’Inter rischiava di essere una figuraccia e invece a questo punto potrebbe diventare il vero momento di svolta di tutta la stagione. Se ha urlato o incoraggiato, parlato di tattica o psicologia, usato il bastone o la carota. Lasciamo il segreto negli spogliatoi, nei ricordi di questo campionato. Due derby. Perché due partite diverse sono state. La prima nel primo tempo, dominata nel gioco, nello spirito, nel punteggio dai rossoneri, trascinati ovviamente da Zlatan Ibrahimovic, che anche a 38 anni ha dimostrato (se mai ce ne fosse bisogno) di fare poter la differenza, anche ad alto livello, anche nel derby di Milano che tante volte è stata la sua partita, con entrambe le maglie. La seconda nel secondo tempo, ribaltato dai nerazzurri con la superiorità dei giocatori e ... ilfattoquotidiano

