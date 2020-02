La Lazio vince a Parma 1-0 e si porta a un punto dalla Juventus (Di domenica 9 febbraio 2020) A questo punto la Lazio non è che crede allo scudetto, di più. Perché se alla quarta di ritorno ti ritrovi a un punto dalla Juventus capolista, vuol dire che sei in pienissima corsa per lo scudetto. È quel che sta accadendo alla Lazio di Pippo Inzaghi che ha vinto 1-0 a Parma, con gol di Caicedo nel primo tempo. I laziali in settimana si sono rammaricati per non aver battuto il Verona di Juric nel recupero, eppure hanno giocato una buona partita e hanno colpito anche due pali. Proprio il Verona, ieri sera, ha ulteriormente aperto il campionato dopo aver battuto la Juventus di Sarri per 2-1. Anche i bianconeri hanno colpito due pali contro i gialloblù. La Lazio ha giocato una buona partita, sui nervi, ha costruito più occasioni (anche se non tantissime) rispetto agli emiliani e alla fine hanno difeso il risultato. La Lazio ha potuto contare anche sul rientro in campo di Correa che è ... ilnapolista

