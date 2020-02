Hype House: la villa della creatività dei TikToker (Di domenica 9 febbraio 2020) Hype House: la villa della creatività dei TikTokerHype House: la villa della creatività dei TikTokerHype House: la villa della creatività dei TikTokerHype House: la villa della creatività dei TikTokerHype House: la villa della creatività dei TikTokerHype House: la villa della creatività dei TikTokerHype House: la villa della creatività dei TikTokerHype House: la villa della creatività dei TikTokerHype House: la villa della creatività dei TikTokerHype House: la villa della creatività dei TikTokerHype House: la villa della creatività dei TikTokerPotrebbe sembrare una moderna Factory alla Andy Warhol, ma in realtà nella Hype House non si produce solo arte, i party in villa sono severamente vietati. «Ci sono centinaia di case che organizzano feste a Los Angeles ogni fine settimana, mentre noi vogliamo creare qualcosa di grande, e non lo si può fare se si esce nel weekend». A parlare è il ... vanityfair

