Giuntoli | “Giua? Non servono a niente le polemiche dopo la partita Non voglio nemmeno

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato a 90esimo minuto. "La partita ha visto due fasi, una molto bella da parte del Napoli, con grande equilibrio per 30-35 minuti con tante occasioni gol, poi un episodio negativo ci ha fatto vacillare a livello di certezze acquisite nell'ultimo periodo e nella prima mezzora. Nel secondo tempo abbiamo trovato il gol, creato pressione ma anche concedendo tanto agli avversari. In questa alternanza abbiamo sofferto e perso 3-2. Sull'episodio del rigore non concesso dall'arbitro Giua. "Nel calcio si può accettare sempre tutto. Questo episodio è molto netto, il tocco è netto, ciò che non accettiamo è che l'arbitro non sia andato a vedere al Var. Perché nella concitazione può anche sbagliare, ma non capisco perché non rivedere. Abbiamo lo strumento e vogliamo che venga utilizzato.

