GF Vip, Serena Enardu sbotta contro Pago: “Perchè non dici la verità?” (Di domenica 9 febbraio 2020) Serena Enardu in crisi al GF Vip sbotta contro Pago: “Perchè non dici la verità? Prima crisi dentro la casa del Grande Fratello Vip. Serena Enardu è sbottata contro Pago. Dopo una settimana di passione, continua a pesare l’insicurezza del cantautore sardo, che si è sentito tradito durante la seconda edizione di Temptation Island Vip. Ai concorrenti del GF Vip è stato chiesto di scegliere il preferito e subito dopo Pago e Serena Enardu si sono distaccati dal gruppo per litigare. L’imprenditrice sarda ed ex volto di Uomini e Donne l’ha accusato di aver visto le sue scenate, nel momento in cui ha scelto le persone che ha votato. Pago ha cercato di interromperla e dissuaderla: “Ne riparliamo fuori”, ma Serena non ci sta: “Ne riparleremo perchè le cose che scelgo io, sono scelte mie e basta. Perchè non mi dici la verità? Se vuoi me ne vado da ... lanostratv

Unf_Tweet : #GFVIP 4 c'è maretta tra Pago e Serena - IsaeChia : ‘#GfVip4’, nervi tesi tra #Pago e #SerenaEnardu: “Se hai ancora bisogno di tempo io me ne vado, non è che devo paga… - gossipblogit : Grande Fratello Vip, la prima lite tra Serena Enardu e Pago (video) -