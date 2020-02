Genoa Cagliari, Pandev: «Tre punti importanti. Continuiamo così» – VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Goran Pandev ha commentato in zona mista la vittoria del Genoa contro il Cagliari. Le parole del macedone (Dal nostro inviato a Genova, Alessio Eremita) Goran Pandev ha commentato in zona mista la vittoria del suo Genoa contro il Cagliari. Successo arrivato grazie ad un suo gol nel primo tempo. Queste le parole del macedone. Quando mister Nicola mi ha detto di prepararmi pensavo stesse scherzando. In verità volevo crossare perché ho visto in area Pinamonti e Sanabria: per fortuna nostra è entrata. Mi piacerebbe giocare di più, non lo nego, ma si gioca in undici e la cosa più importante è fare punti». View this post on Instagram Zona mista post #GenoaCagliari⚽ A post shared by Calcio News 24 (@calcionews24) on Feb 9, 2020 at 9:09am PST Leggi su Calcionews24.com calcionews24

