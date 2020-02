Fermano un giovane e vengono aggrediti: poliziotti ancora nel mirino dei violenti (Di domenica 9 febbraio 2020) Sofia Dinolfo Il fatto è accaduto a Siracusa, gli uomini in divisa avevano imposto l'alt al ragazzo perchè si trovava alla guida di una macchina sottoposta a fermo amministrativo, all'improvviso un gruppo di uomini, guidati dal padre del giovane, li ha circondati e aggrediti per favorire la fuga del fermato Fermano un giovane ad un posto di controllo, vengono aggrediti da un gruppo di uomini e il fermato scappa. Ci risiamo, un altro episodio di violenza nei confronti degli uomini della polizia di Stato nel territorio siciliano. Questa volta è accaduto a Siracusa. Il fatto è accaduto l’altro ieri nel corso della mattinata e si è consumato in pochi minuti. I poliziotti stavano effettuando un servizio di controllo sul territorio, un’attività che, con l’approssimarsi del fine settimana diviene sempre più incisiva in alcune zone della città. Durante una delle attività svolte in ... ilgiornale

immediatonet : ? In giro con una mazza terrorizza cittadini a San Giovanni Rotondo, carabinieri fermano un giovane di 28 anni ?? -