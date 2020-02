Domenica In, una signora nel pubblico fa lo show in diretta e attacca Selvaggia Lucarelli – VIDEO VIRALE (Di domenica 9 febbraio 2020) Sembra che il trash non voglia lasciare la città di Sanremo e soprattutto la tv: dopo la finale del Festival di Sanremo andata in onda ieri sera, che ha visto vincere Diodato, oggi si continua con il racconto della manifestazione grazie allo speciale di Domenica In condotto da Mara Venier. In puntata sono tornati quasi tutti i concorrenti in gara che si sono confrontati con i giornalisti ed hanno riproposto un’esibizione del loro brano. La protagonista dello speciale però è stata una persona inaspettata, proveniente direttamente dal pubblico: una signora infatti è riuscita a creare il caos all’Ariston per via del suo astio nei confronti di Selvaggia Lucarelli, accusata dalla donna di essere sempre troppo critica nei confronti dei cantanti. La signora in questione è entrata in scena inizialmente quando Selvaggia ha avuto uno scontro con Alberto Urso: in ... trendit

teatrolafenice : ?? «Chi non ride mai non è una persona seria» (Charlie Chaplin). Buongiorno e buona domenica, amici! ?? #9febbraio - chetempochefa : ?? Domani a #CTCF, direttamente da #Sanremo2020, avremo con noi Achille Lauro, che ci regalerà una nuova imperdibile… - GassmanGassmann : Buona domenica con il futuro di una volta folks.(progetto francese abbandonato nel 1977) ???? -