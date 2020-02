Domenica In, Speciale Sanremo 2020: Francesco Gabbani canta Viceversa (Di domenica 9 febbraio 2020) live placement Andrà in onda oggi una lunga Domenica In nella quale riascoltare, come da tradizione, le 23 canzoni della 70° edizione del Festival di Sanremo direttamente dai protagonisti.La puntata di “Domenica in” sarà in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo Domenica 9 febbraio dalle 14.00 su Rai1 e condotta dalla padrona di casa Mara Venier. Tra una canzone e l’altra, interverranno alcuni opinionisti e giornalisti che avranno modo di fare alcune domande direttamente ai cantanti del Festival. Domenica In, Speciale Sanremo 2020: Francesco Gabbani canta Viceversa pubblicato su TVBlog.it 09 febbraio 2020 15:18. blogo

marcoassante199 : #DomenicaIn. Per tutti i nostalgici, come di rito , è impossibile perdere lo speciale di domenica in, il giorno do… - zazoomnews : Domenica In Speciale Sanremo 2020: il caso Bugo Morgan - #Domenica #Speciale #Sanremo #2020: - Monky_2405 : Sara Altobello protagonista assoluta della domenica seduta in prima fila all'Ariston per lo speciale di #DomenicaIn #Sanremo2020 -