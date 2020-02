Domenica In, Selvaggia Lucarelli: la verità fuori dal coro che fa rumoreggiare il pubblico (e alzare una signora) (Di domenica 9 febbraio 2020) Domenica In ha visto protagonista il Festival di Sanremo 2020, come da tradizione. Sul palco si sono esibiti gli artisti in gara che si sono esibiti nelle prime serate dal 4 all'8 febbraio. A commentare questa edizione, accanto a Mara Venier, diversi giornalisti e alcuni opinionisti come Francesco Facchinetti, Luca Bianchini e Selvaggia Lucarelli.Proprio lei è stata spesso al centro della contestazione del pubblico presente in sala. Il motivo? Perché semplicemente diceva quello che pensava e, spesso, aveva anche ragione. Il primo momento è avvenuto dopo l'esibizione di Alberto Urso che si è detto felice dell'esperienza ma che ha sottolineato di esserci rimasto male per alcuni commenti sentiti (o letti) da parte della Stampa.Domenica In, Selvaggia Lucarelli: la verità fuori dal coro che fa rumoreggiare il pubblico (e alzare una signora) pubblicato su TVBlog.it 09 ... blogo

trash_italiano : Elettra Lamborghini dà buca a #DomenicaIn per via di Selvaggia Lucarelli - trash_italiano : #DomenicaIn, una signora del pubblico scatena il trash per attaccare Selvaggia Lucarelli - zazoomblog : Domenica In una signora nel pubblico fa lo show in diretta e attacca Selvaggia Lucarelli – VIDEO VIRALE -… -