Diodato e quella campagna "d'odio" contro Salvini - (Di domenica 9 febbraio 2020) Roberto Vivaldelli Nel 2018 il vincitore del festival di Sanremo aveva aderito alla campagna di Rolling Stone contro Matteo Salvini: "Dovremmo diffidare di chi dice di voler avvicinare la politica al popolo e lo fa passando per la strada più breve" Pochi giorni fa, prima dell'inzio del festival di Sanremo che ha incoronato il cantante Diodato, il leader della Lega Matteo Salvini aveva confessato che non avrebbe guardato la kermesse perchè "hanno già deciso che vinceranno tutti quelli politicamente corretti e di sinistra". Beh, non solo l'ex ministro dell'Interno ha azzeccato la previsione dato che Diodato è un testimonial della Ong Mediterranea Saving Humans, ma è stato addirittura uno dei vip del mondo della cultura e dello spettacolo che nel 2018 ha aderito alla campagna Noi non stiamo con Salvini della rivista Rolling Stone alla quale aderirono Daria Bignardi, Vasco ... ilgiornale

