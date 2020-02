Contributi per le acque reflue, lo Studio legale associato Vizzino attiva la class action (Di domenica 9 febbraio 2020) Lo Studio legale associato Vizzino con una nota a firma degli avvocati Claudia Contenti, Emma Vizzino e Riccardo Vizzino fa sapere di aver attivato una class action “nell’interesse di numerosi Comitati di cittadini vessati da costanti richieste di pagamento da parte di Consorzi per la garanzia di una bonifica delle acque la cui corresponsione, a ben vedere, i cittadini vedono duplicata nelle richieste che anche le società di gestione del servizio idrico formalizzano agli utenti, il tutto senza che questi ultimi malcapitati vedano concretizzarsi l’auspicata controprestazione”. L’iniziativa legale, scrivono, “prende le mosse dalla pronuncia n. 335 del 2008, con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14 della legge n. 36 del 1994 nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta ... ildenaro

