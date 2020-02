Come regolamentare la diffusione di “bitcoin” e “blockchain”? (Di domenica 9 febbraio 2020) Il convegno è organizzato dalle Commissioni di studi dell’ODCEC di Napoli in materia di diritto dei trust e blockchain, dall’Associazione “Oltre il Diritto” e dall’Associazione “Il trust in Italia”. Come coniugare gli aspetti tecnico giuridici alle nuove forme di economia digitale? Quali le prospettive e le implicazioni? Come regolamentare la diffusione di “bitcoin” e “blockchain”? Il 13 febbraio, alle 14,30, in Napoli, presso la sala conferenze dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC), piazza dei Martiri, 30, si terrà un interessante convegno su “PROPRIETÀ DIGITALI E TRUST”. Il convegno nasce dall’osservazione dei frenetici cambiamenti sul modo di “intendere” e realizzare, risparmio e investimento, con consistenti ricadute in ambito sociale, economico, giuridico e finanziario. Il convegno è organizzato dalle Commissioni di studi dell’ODCEC di Napoli in ... 2anews

