Calendario Superlega volley oggi in tv: orari partite, programma, streaming (Di domenica 9 febbraio 2020) oggi domenica 9 febbraio si gioca la ventesima giornata della Superlega 2020, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si preannuncia un turno particolarmente appassionante e importante per la classifica, considerando anche quanto successo in settimana. Le due capoliste Civitanova e Perugia si sfidano a distanza: la Lube se la dovrà vedere con Ravenna all’Eurosuole Forum mentre i Block Devils ospiteranno Piacenza di fronte al proprio pubblico. Entrambe le formazioni partiranno con i favori del pronostico ma attenzione a eventuali sorprese, si possono rimescolare tutte le carte in tavola. Modena, reduce dalla spettacolare vittoria contro Civitanova, affronterà Milano per provare a rimanere in scia alle due battistrada che al momento hanno due punti di vantaggio. Trento è invece chiamata a una trasferta non semplice sul campo di Padova mentre lo scontro diretto tra ... oasport

