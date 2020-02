Auto sospetta in giro tra le abitazioni, foglio di via per tre napoletane (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoTocco Caudio (Bn) – Nella serata di ieri i militari della Compagnia Carabinieri di Montesarchio (BN) hanno eseguito una vasta e diversificata operazione di perlustrazione e controllo del territorio tesa principalmente al contrasto dei reati di tipo predatorio, al controllo della circolazione stradale e alla lotta contro l’uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti. Il servizio ha interessato tutti i comuni rientranti nella competenza della Compagnia CC di Montesarchio (BN). Nello specifico, a Tocco Caudio (BN), militari del Comando Stazione CC di Cautano (BN), intercettavano un’Autovettura con tre donne a bordo che si aggiravano con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni. Le tre donne, rispettivamente di anni 48, 30 e 26, tutte residenti in provincia di Napoli e con a carico svariati precedenti penali per reati contro il patrimonio e la ... anteprima24

