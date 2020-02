Voto Turingia, Merkel silura membro Cdu

membro del governo e della Cdu, Christian Hirte, è stato silurato dalla cancelliera Merkel. La rimozione giunge sull'onda dello scandalo politico nel Land della Turingia, dove un candidato liberale, ora dimissionario, era stato eletto governatore grazie all'alleanza senza precedenti tra Cdu e l'estrema destra di Afd Hirte si era congratulato con l'eletto Thomas Kemmerrich, che intanto si è dimesso con "effetto immediato".(Di sabato 8 febbraio 2020) Il commissario per i Laender,del governo e della Cdu, Christian Hirte, è statoto dalla cancelliera. La rimozione giunge sull'onda dello scandalo politico nel Land della, dove un candidato liberale, ora dimissionario, era stato eletto governatore grazie all'alleanza senza precedenti tra Cdu e l'estrema destra di Afd Hirte si era congratulato con l'eletto Thomas Kemmerrich, che intanto si è dimesso con "effetto immediato".(Di sabato 8 febbraio 2020)

