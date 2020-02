‘Uomini e Donne’, Nicola Panico torna a parlare di Sara Affi Fella e tuona: “La tua ‘malattia’ ormai è diventata cronica!” (Di sabato 8 febbraio 2020) Il Sara Affi Fella gate è stato a lungo uno degli argomenti più discussi della storia di Uomini e Donne. Due anni fa circa, infatti, gli appassionati del gossip assistevano agli sbugiardamenti reciproci che la Affi Fella e il suo ex Nicola Panico avevano messo alla mercé di tutti dopo che era venuta alla luce la loro relazione tenuta nascosta mentre lei partecipava al dating show condotto da Maria De Filippi. La farsa ideata dai due aveva comportato innumerevoli attacchi a mezzo social soprattutto perché Sara, come vuole la tradizione di Uomini e Donne, aveva deciso di uscire dal programma insieme a Luigi Panico. Quella scelta, col senno di poi, si è rivelata premeditata al sol fine di rendere il tutto credibile. Sara, che a causa delle accuse del web ha dichiarato di aver sofferto molto per gli errori commessi, è oggi felice accanto al suo nuovo fidanzato, il calciatore Francesco ... isaechia

