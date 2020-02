Udine, disegnata la svastica sulla casa di Arianna Szörényi: fu deportata ad Auschwitz (Di sabato 8 febbraio 2020) Lavinia Greci La croce uncinata è comparsa sul muro dell'abitazione di Arianna Szörényi, prelevata da San Daniele del Friuli nel 1944 insieme a tutta la famiglia a causa di un delatore. Fedriga: "Grave episodio di intimidazione, le sono vicino" La svastica, sul muro, è stata tracciata con un pennarello nero ed è stata disegnata proprio accanto alla porta di ingresso della casa dove visse Arianna Szörényi, che il 16 giugno del 1944 fu prelevata con tutta la sua famiglia e venne mandata nel campo di concentramento di Auschwitz. È accaduto ieri pomeriggio al civico 64 di via Piave, a San Daniele del Friuli, in provincia di Udine. Secondo quanto riportato da Adnkronos, che cita Il Messaggero veneto, la Digos in queste ore sta raccogliando elementi utili e testimonianze per cercare di risalire al responsabile del gesto. Gli episodi di antisemitismo La casa, situata nel comune ... ilgiornale

