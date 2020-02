Soldato spara in un centro commerciale: è una strage (Di sabato 8 febbraio 2020) Un bilancio provvisorio ma drammatico quello di una sparatoria avvenuta presso un centro commerciale in Thailandia. Un uomo, un Soldato, è entrato nella struttura e ha aperto il fuoco contro i presenti, uccidendone alcuni e prendendone in ostaggio altri. strage al centro commerciale Si chiama Jakkrapanth Thomma ed è un sergente dell’esercito thailandese. È lui l’uomo che nella giornata di sabato 8 febbraio ha aperto il fuoco in un centro commerciale. L’uomo è entrato nel Terminal 21 della città di Korat, sita nel nord-est del Paese, ora è nascosto in un punto non specificato della struttura e ha con sé degli ostaggi. Un primo bilancio Il bilancio delle vittime accertate è gravissimo, si contano 20 morti, l’uomo in questo momento risulta ancora asserragliato all’interno della struttura con diversi ostaggi. Le forze militari thailandesi sono riuscite a fare irruzione nel ... thesocialpost

