Sci di fondo: Federico Pellegrino quinto nelle qualificazioni della sprint di Falun in Coppa del Mondo 2020. Greta Laurent 22a, fuori gli altri italiani (Di sabato 8 febbraio 2020) Si è conclusa da poco la fase di qualificazione delle gare sprint a tecnica classica di Falun, valide per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020. L’avventura di Federico Pellegrino in Svezia comincia bene, con un valido quinto posto in 2’53″26 a 2″11 dal leader, il norvegese Eirik Valnes (2’51″15). Valnes precede il connazionale Paal Golberg di 26 centesimi, mentre è terzo a 51 il capoclassifica di Coppa del Mondo, il russo Alexander Bolshunov. Quarto il francese Richard Jouve a 1″27, poi, dietro a Pellegrino, ci sono lo svedese Calle Halfvarsson a 2″22, il francese Lucas Chanavat a 2″47, lo svedese Johann Haeggstroem a 2″51, il norvegese Haavard Solaas Taugboel a 3″01 e il finlandese Ristomatti Hakola a 3″27. Tutti gli altri italiani sono stati esclusi dai primi 30: in particolare, Maicol Rastelli è 33° a ... oasport

