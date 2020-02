Sci alpino, slalom Chamonix 2020: Kristoffersen per l’allungo. Noel e Yule primi rivali, gli azzurri per stupire (Di sabato 8 febbraio 2020) A Chamonix va in scena il nono slalom della stagione della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Ennesimo appuntamento tra i pali stretti e gara assolutamente fondamentale sia in ottica classifica generale sia in quella di specialità. A Schladming è arrivata la seconda vittoria dell’anno in slalom per Henrik Kristoffersen. Il norvegese si presenta al cancelletto di partenza con il pettorale rosso di leader della generale e della classifica di slalom, ma in entrambe le graduatorie il suo primato è sempre minato da molti avversari. Nella generale adesso Kristoffersen ha 55 punti di vantaggio su Pinturault (877 contro 822) e sicuramente ha l’occasione di incrementare il distacco in slalom, specialità dove va più forte del transalpino. Nello stesso tempo il norvegese deve difendere la vetta della classifica di specialità e non può permettersi assolutamente dei passi falsi. Lo ... oasport

