Sanremo 2020: Peppe Vessicchio, simbolo (positivo) di un Festival che unisce (Di sabato 8 febbraio 2020) Beppe VessicchioBeppe VessicchioBeppe VessicchioBeppe VessicchioBeppe VessicchioBeppe VessicchioBeppe VessicchioBarba bianca e sguardo sornione. In un’epoca caratterizzata – spesso – da urla e isteria, il volto di Giuseppe Vessicchio rappresenta una sorta di boa. Che la vedi, e ti rassicura. Lì, nel «mare» dell’Ariston, è tornato per Sanremo 2020, con Le Vibrazioni: «È il mio 25esimo Festival, possiamo definirle nozze d’argento», ha scherzato tra una prova e l’altra. «Il primo nel 1990, con Mia Martini e Mango». Allora aveva soltanto 33 anni, oggi ne ha quasi 64. Come uno staffettista, ha portato il testimone della musica da una generazione all’altra, unendole. «Dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio», che ormai è una specie di frase fatta. Che ti rassicura, appunto, ogni volta che la senti: «Ok, c’è lui, è tutto a posto». E via con applausi scroscianti, che anche in ... vanityfair

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -