Sanremo 2020: Bugo, in guerra con Morgan, lascia il palco. Arriva la Squalifica! (Di sabato 8 febbraio 2020) Le tensioni andavano avanti da giorni, poi durante l'esibizione della quarta serata il duo esplode: Bugo lascia il palco e la coppia viene squalificata. comingsoon

repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -