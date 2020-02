Sanremo 2020, Anastasio: “La rabbia? Provata solo dopo X Factor” (Di sabato 8 febbraio 2020) Per Anastasio è la prima volta sul palco dell’Ariston da concorrente in gara (l’anno scorso infatti partecipò come ospite). Il rapper napoletano partecipa tra i Big con il brano “Rosso di rabbia“, un testo un po’ più complesso di quelli che solitamente siamo abituati a conoscere. Anastasio ci ha spiegato cosa significa per lui questa canzone. Anastasio racconta il suo Sanremo 2020 Ci spieghi il senso del tuo brano “Rosso di rabbia”? “È un discorso intorno alla rabbia. Cosa mi fa arrabbiare? Banalmente le ingiustizie. Non mi interessa essere a metà della classifica. Credo di aver portato un pezzo di impatto, forse non chiarissimo come altri miei pezzi, ma ne sono molto soddisfatto. Il bel canto da solo non basta.” Ma esattamente di cosa parla questa canzone? “Rosso di rabbia” parla del tema della rabbia disinnescata, perché viene spettacolarizzata. Per me la ... notizie

