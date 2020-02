San Daniele del Friuli, svastica sulla porta di casa di una deportata ad Auschwitz (Di sabato 8 febbraio 2020) svastica sulla porta di casa di una deportata ad Auschwitz. Il nuovo episodio antisemita è successo a San Daniele del Friuli. SAN Daniele DEL Friuli (UDINE) – svastica sulla porta di casa una deportata ad Auschwitz. Non si fermano gli episodi antisemiti in Italia e l’ultimo è stato registrato a San Daniele del Friuli, in provincia di Udine. L’accaduto è stato riportato dal Il Messaggero Veneto. sulla vicenda è stata aperta un’indagine con la Digos che sta cercando di risalire ai responsabili di questo gesto. Un’emergenza che nel nostro Paese sta diventando sempre più nazionale visto che gli episodi antisemiti sono stati registrati da Nord a Sud. La denuncia di San Daniele del Friuli Non è la prima volta che un episodio simile è registrato a San Daniele del Friuli, in provincia di Udine. Già nei giorni scorsi delle lettere antisemite erano state ... newsmondo

