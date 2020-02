PS5: Sony brevetta un’intelligenza artificiale (Di sabato 8 febbraio 2020) Si torna a parlare di PS5 e brevetti, questa volta riguardanti un’intelligenza artificiale che Sony avrebbe intenzione di utilizzare al fine di calcare la mano con le microtransazioni. Scopriamo insieme in che modo. PS5 favorirà le microtransazioni con l’intelligenza artificiale? Se fermate qualcuno per strada, e questi è un giocatore e non appartenente al genere shoppone, chiedendogli cosa sono e cosa ne pensi delle microtransazioni? probabilmente vi risponderà che è il male attuale nei videogiochi. C’è chi spende denaro a volontà in microtransazioni, per l’acquisto di oggetti cosmetici come in Fortnite, chi invece non spenderebbe un centesimo nemmeno se il gioco fosse Free to Play. A quanto pare PS5 potrebbe vantare di un’intelligenza artificiale pensata per spingere i giocatori sull’acquisto ... gamerbrain

