Più kora meno Sanremo (Di sabato 8 febbraio 2020) Questa sera finisce Sanremo, potremo riporre nei bauli in soffitta le memorie proto-italiche dei Ricchi e Poveri e dei Carrisi, tornare a pensare che Elettra Lamborghini non è Janis Joplin, lo share di metà degli italiani potrà ricollocarsi nel paese irreale per decidere se Giuseppi è garantista opp ilfoglio

Più kora Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Più kora