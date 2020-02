Paolo Bonolis domanda più imbarazzante: «Come è stata la tua prima volta?» (Di sabato 8 febbraio 2020) Paolo Bonolis il conduttore di Avanti un altro, da sempre abituato a far domande si è trovato a dover rispondere a quelle irriverenti di Stefania Zizzari di Tv Sorrisi e Canzoni. Il conduttore 58enne parlando di ‘domande’ si è lasciato andare e ha risposto a ruota libera su quesiti riguardanti anche il suo privato. Nel corso dell’intervista il volto noto di canale 5 ha detto di interrogarsi parecchio da solo lontano da occhi indiscreti: «Ripercorro la giornata, la mia vita, guardo al passato o penso al futuro e mi interrogo, ma Come tutti. Non vivo da solo: ho una famiglia con cinque figli e di domande te ne fai non solo per te stesso ma anche per loro». Paolo Bonolis domanda più imbarazzante: «Come è stata la tua prima volta?» Paolo Bonolis ha raccontato di fermarsi a pensare soprattutto quando c’è meno rumore attorno, mentre sta guidando per tornare a casa ... urbanpost

zazoomnews : ‘Ne sono sicuro…’: Paolo Bonolis vuota il sacco e svela chi vincerà Sanremo 2020 (video) - #sicuro…’: #Paolo… - KontroKulturaa : 'Ne sono sicuro...': Paolo Bonolis vuota il sacco e svela chi vincerà Sanremo 2020 (video) - - laziraccadelweb : In un universo parallelo in cui alla conduzione di Sanremo c'è Paolo Bonolis, alla fuga di Bugo avrebbe gridato:'MA… -